

Сотрудники Министерства внутренних дел Грузии продолжают покидать свои должности

02.12.2024 19:21





Сотрудники Министерства внутренних дел Грузии продолжают покидать свои должности — после начальника отдела тактической подготовки МВД, теперь из ведомства уходит сотрудница службы 112.



"Клятву России я не давала, ухожу", — пишет Мариам Посошвили.



"Я, как сотрудник государственного учреждения МВД, написала заявление и ушла с работы. Клятву России не давала, больше не буду частью режима, который жестокими методами расправляется со своими гражданами.



Моя обязанность как публичного служащего — служить грузинскому народу, а сейчас этот народ борется на проспекте Руставели за сохранение государственного суверенитета Грузии, против русских. Мое место — рядом с вами, и да, я не боюсь! Я служу Грузии!!!".





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