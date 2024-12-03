

Полиция в Тбилиси задержала еще двух участников протестов по уголовным обвинениям

03.12.2024 21:21





Полиция в Тбилиси задержала еще двух участников протестов по уголовным обвинениям, в результате чего количество лиц, обвиняемых в нападении на полицейских или повреждении имущества, увеличилось до пяти.



Согласно информации, опубликованной МВД 3 декабря, были задержаны Д.Л., 1972 года рождения, и Т.З., 1987 года рождения. По данным ведомства, 1 декабря на проспекте Руставели они бросали так называемые коктейли Молотова в направлении сотрудников правоохранительных органов, из-за чего был поврежден водомет МВД.



Ранее сообщалось, что по обвинению в нападении на полицейских и повреждении имущества задержаны три человека, включая одного несовершеннолетнего.



Что касается административных задержаний за мелкое хулиганство, сопротивление полиции и неподчинение её требованиям, то, по обновленным данным МВД на 3 декабря, с начала протестов было задержано 293 человека.



По информации МВД, из 108 дел, представленных в Тбилисский городской суд, рассмотрение завершено в отношении 89 человек: 43 были оштрафованы, 41 назначен административный арест, а пятерым вынесено предупреждение.



По данным на 2 декабря, опубликованным МВД, общее число задержанных на основании КоАП составляло 224 человека.





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