

Суд заключил под стражу трех молодых людей, задержанных на акции протеста 29 ноября

04.12.2024 00:46





В качестве меры пресечения трем молодым людям, задержанным по обвинению в нападении на полицейских и нанесении ущерба чужому имуществу на акции протеста 29 ноября, избрано заключение под стражу, сообщает «IPN».



21-летнему молодому человеку, обвиняемому в нападении на полицейского, судья Тбилисского городского суда Нино Эпиташвили в качестве меры пресечения избрала заключение.



На сегодняшнем заседании сторона обвинения потребовала применить к задержанному самую строгую меру пресечения, а защита - освобождения под залог в размере 10 000 лари.



Судья Эпиташвили удовлетворила ходатайство обвинения.



Обвиняемый в суде не зафиксировал свою позицию, он пользуется правом хранить молчание. Адвокат обжалует сегодняшнее решение в Тбилисском апелляционном суде.



Что касается 17-летнего подростка, то его обвиняют в том, что он бросил горящий предмет в здание законодательного органа во время акции протеста 29 ноября, в результате чего в одном из помещений парламента произошел пожар. Судья Арсен Калатозишвили в качестве меры пресечения избрал ему заключение.



Еще одному задержанному, который, согласно обвинению, поджег установленную на фасаде здания парламента систему наблюдения, находящуюся на балансе Центра управления чрезвычайными ситуациями 112, в качестве меры пресечения судья Нана Шаматава избрала заключение.



Позже появилась информация о том, одного участника акции протеста в Тбилиси задержали по обвинению в подготовке взрыва. Ему грозит до 7 лет лишения свободы. По информации МВД, у 25-летнего Д.Х. нашли «коктейли Молотова», использование которых могло привести к ранению или гибели человека.



Таким образом, число задержанных на тбилисских митингах по уголовным делам увеличилось до 6. По административным статьям задержаны 293 человека.





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