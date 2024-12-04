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Вчера в ходе акции задержаны 22 человека
04.12.2024 13:16
На акции протеста, проходившей в Тбилиси, на проспекте Руставели, 3 декабря, сотрудники МВД Грузии задержали 22 человека.
Как сообщают в ведомстве, все из них задержаны за совершение административных правонарушений.
Напомним, что грузинское правительство приняло решение о приостановке процесса переговоров по вступлению страны в Евросоюз до конца 2028 года – а также об отказе от любых бюджетных грантов Евросоюза до указанного периода. За указанным решением последовали протесты. Акции протеста проводятся в столице и регионах Грузии с 28 ноября.
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