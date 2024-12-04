

Полиция нагрянула в домеадминистратора группы «Даитове»

04.12.2024 15:52





Полиция находится в доме администратора группы «Даитове» Ильи Глонти, сообщает телекомпания Pirveli.



Пока неизвестно с какой целью правоохранители прибыли к активисту.



Движение «Даитове» — организует многие протестных акций против решений «Грузинской мечты» и с требованием проведения повторных выборов в Грузии.





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