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Полиция нагрянула в домеадминистратора группы «Даитове»


04.12.2024   15:52


Полиция находится в доме администратора группы «Даитове» Ильи Глонти, сообщает телекомпания Pirveli.

Пока неизвестно с какой целью правоохранители прибыли к активисту.

Движение «Даитове» — организует многие протестных акций против решений «Грузинской мечты» и с требованием проведения повторных выборов в Грузии.


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