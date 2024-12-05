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Anonymous объявляет кибервойну нелегитимному правительству Грузии
05.12.2024 11:20
Группа хакеров под названием Anonymous объявила кибервойну нелегитимному правительству Грузии. Заявление было опубликовано в сети Х.
"Ваш режим, возглавляемый пророссийской партией "Грузинская мечта" и её лидером Бидзиной Иванишвили, предал волю народа.
Anonymous объявляет кибервойну вашему режиму. Ваши попытки контролировать народ страхом и насилием потерпят неудачу, так же как и ваши усилия подавить их борьбу за справедливость. Интернет, являясь оружием правды и свободы, будет направлен против вас.
Anonymous стоит плечом к плечу с грузинским народом в этой борьбе, усиливая их голос и атакуя системы угнетателей," – говорится в заявлении.
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