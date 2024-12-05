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Еще один участник протестов в Тбилиси задержан по уголовному делу
05.12.2024 13:47
Полиция задержала еще одного участника протестов в Тбилиси 28 ноября по уголовному делу. Согласно информации, опубликованной МВД 5 декабря, С.Дж., 2006 года рождения, обвиняется в нападении на сотрудника полиции.
По версии следствия, «30 ноября на проспекте Руставели во время митинга обвиняемый, вооруженный ножом, напал на сотрудника МВД с целью причинения вреда его здоровью».
Задержанному грозит до семи лет лишения свободы.
По информации ведомства, всего с начала протестов по уголовным обвинениям задержаны 15 человек.
Семерым из них предъявлено обвинение в нападении на полицейского или нанесении ущерба имуществу, еще семерым – в организации, руководстве или участии в групповом насилии, а также в публичных призывах к насильственным действиям, 1 человек задержан по обвинению в подготовке взрыва.
С начала протестов в Грузии полиция задержала около 300 человек по обвинению в административных правонарушениях - хулиганстве и неповиновении требованиям закона.
Протесты начались в Тбилиси и других городах Грузии 28 ноября после того, как правительство «Грузинской мечты» решило не ставить вопрос о начале переговоров с Евросоюзом о вступлении до конца 2028 года и отказаться от бюджетных грантов ЕС. Члены «Грузинской мечты» же продолжают утверждать, что их целью остается вступление Грузии в Евросоюз к 2030 году. Участники протестов обвиняют правительство в остановке процесса европейской интеграции и требуют новых парламентских выборов.
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