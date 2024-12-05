

МВД Грузии опровергает слухи об уходе сотрудников

05.12.2024 20:17





Министерство внутренних дел Грузии опубликовало заявление в ответ на распространившуюся в СМИ и социальных сетях информацию о якобы массовом увольнении сотрудников различных департаментов ведомства.



В заявлении подчеркивается, что эта информация не соответствует действительности и направлена на дискредитацию министерства и его сотрудников:



"Мы категорически заявляем, что распространенная информация является ложной и имеет цель подорвать доверие к МВД как государственной институции и его сотрудникам".



Министерство также отметило, что некоторые медиа и представители политических групп сознательно распространяют ложные и непроверенные сведения, чтобы подорвать репутацию министерства в глазах общественности.

Что касается конкретных случаев, в заявлении указано, что:



"Сотрудник Департамента особых поручений МВД, начальник управления оперативного планирования Ираклий Шаишмелашвили, подал заявление об увольнении по собственному желанию".





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