

В Кутаиси полиция физически напала на несовершеннолетнего ребенка

05.12.2024 21:52





В Кутаиси полиция физически напала на несовершеннолетнего ребенка, в результате чего подросток потерял сознание.



По имеющейся информации, участники протеста протестовали против ареста несовершеннолетнего, однако с применением силы его вывели за периметр и перевели в изолятор временного содержания.



Полиция не дождалась прибытия скорой помощи и унесла его с места происшествия. Когда на место прибыли медики, никого на месте не было.



По данным местных СМИ, предполагаемой причиной задержания стало то, что несовершеннолетний бросил "бомбочку".



По неподтвержденной информации, задержанному 14 лет.





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