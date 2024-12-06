

Девять человек обвинены в организации и руководстве групповым насилием, участии в групповом насилии и подготовке взрыва

06.12.2024 11:17





Прокуратура Грузии предъявила девяти лицам обвинения в организации и руководстве групповым насилием, а также участии в групповом насилии и подготовке взрыва. Информацию распространяет следственный орган.



«В ходе расследования, проведенного МВД, установлено, что во время митинга на проспекте Руставели в Тбилиси подсудимые организовали и участвовали в групповом насилии, в результате которого многим людям был нанесен ущерб здоровью. Пострадало имущество как физических, так и юридических лиц, повреждена инфраструктура, находящаяся на балансе мэрии Тбилиси.



Задержанным предъявлено обвинение по статьям 225 и 18,229 Уголовного кодекса Грузии, которые предусматривают лишение свободы на срок до девяти лет.



Прокуратура обращается в суд с ходатайством о назначении подсудимым меры пресечения в установленный законом срок.



Расследование уголовного дела в МВД продолжается», — отмечается в информации прокуратуры Грузии.







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