Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Девять человек обвинены в организации и руководстве групповым насилием, участии в групповом насилии и подготовке взрыва


06.12.2024   11:17


Прокуратура Грузии предъявила девяти лицам обвинения в организации и руководстве групповым насилием, а также участии в групповом насилии и подготовке взрыва. Информацию распространяет следственный орган.

«В ходе расследования, проведенного МВД, установлено, что во время митинга на проспекте Руставели в Тбилиси подсудимые организовали и участвовали в групповом насилии, в результате которого многим людям был нанесен ущерб здоровью. Пострадало имущество как физических, так и юридических лиц, повреждена инфраструктура, находящаяся на балансе мэрии Тбилиси.

Задержанным предъявлено обвинение по статьям 225 и 18,229 Уголовного кодекса Грузии, которые предусматривают лишение свободы на срок до девяти лет.

Прокуратура обращается в суд с ходатайством о назначении подсудимым меры пресечения в установленный законом срок.

Расследование уголовного дела в МВД продолжается», — отмечается в информации прокуратуры Грузии.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна