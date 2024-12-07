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МВД: В ходе вчерашней акции протеста задержаны 50 человек
07.12.2024 11:14
МВД Грузии утверждает, что действия части лиц, участвовавших в акции, якобы приняли насильственный характер. По пояснению МВД, в сторону полицейских, находившихся на улице Чичинадзе для обеспечения правопорядка, была выпущена пиротехника, заранее прикрепленная к дереву. По данным ведомства, в ходе акции правоохранители задержали 48 лиц за неподчинение законному требованию сотрудника полиции и мелкое хулиганство в соответствии со статьями 166 и 173 Кодекса административных правонарушений.
«Хотели бы предоставить общественности информацию о фактах организации, руководства или участия в групповом насилии во время акций на проспекте Руставели, публичных призывах к насильственным действиям, а также подготовке взрыва, нападении на полицию и нанесении ущерба имуществу, по поводу продолжающегося расследования по статьям 225, 239 прима, 187, 353 прима и 18-229 прима УК.
Сотрудниками департамента центральной криминальной полиции МВД в результате оперативных мероприятий и следственных действий по обвинению в участии в групповом насилии задержаны еще 2 лица.
Задержаны И.К., 1995 года рождения и гражданин иностранного государства С.К., 1997 года рождения.
Следствие установило, что во время акций протеста на проспекте Руставели обвиняемые группой совершали насильственные действия, оказывали сопротивление и не подчинялись законным требованиям правоохранителей, а также бросали в их сторону различные предметы.
В рамках расследования сотрудниками МВД к этому времени задержаны 28 человек», - говорится в информации.
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