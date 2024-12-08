

Специальная следственная служба начала расследование по факту нападения на сотрудников «ТВ Пирвели»

08.12.2024 00:50





Специальная следственная служба начала расследование по факту нападения на съемочную группу телеканала «ТВ Пирвели».



Расследование начато по части второй статьи 154 УК.



«Проводятся все необходимые следственные и процессуальные действия с целью установления и задержания лиц, уличенных в преступлении», — говорится в сообщении ведомства.



Недавно на съемочную группу телеканала «ТВ Пирвели» напали в прямом эфире вблизи консерватории. Во время прямого эфира к съемочной группе подошел человек в маске и попытался отобрать у оператора камеру, в это время второй человек в маске подошел сзади к журналисту Маке Чихладзе и бросил ее на асфальт, потом группа людей в масках расправилась с оператором.



Мака Чихладзе и её оператор получили травмы.



Напомним, что несмотря на множественные факты насилия над мирными гражданами со стороны полиции и неизвестных формирований, курируемых силовыми ведомствами страны, ни один из них до сих пор выявлен и наказан не был.







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