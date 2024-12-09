

Следственная служба о расследовании факта нападения на сотрудников телеканала «ТВ Пирвели»

09.12.2024 12:37





Специальная следственная служба распространяет заявление по факту нападения на сотрудников телеканала «ТВ Пирвели».



«В Специальной следственной службе ведется расследование факта нападения на сотрудников телеканала «ТВ Пирвели», произошедшего 7 декабря 2024 года на улице Грибоедова в Тбилиси, в соответствии со 2-й частью статьи 154 УК Грузии.



После получения сообщения, служба немедленно провела соответствующие следственные действия. Для установления личностей участников нападения на журналиста и оператора, а также их соучастников, маршрутов их перемещения до и после совершения преступления были осмотрены место происшествия и прилегающая территория. В результате были изъяты записи камер наблюдения с улиц Грибоедова, братьев Зубалашвили, Бесики, М. Лагидзе, Ал. Чавчавадзе и проспекта Шота Руставели, в том числе из Консерватории и пяти частных объектов. Анализ и детальное изучение изъятых записей уже начались. Также идет процесс запроса и изучения видеозаписей с других частных и общественных объектов.



8 декабря 2024 года, в связи с информацией о возможных участниках преступления, распространенной в эфире одного из телеканалов, был проведен обыск личных вещей и места жительства гражданина Г. Л., в ходе которого был изъят его мобильный телефон. Изучено содержимое телефона, а для восстановления информации из его памяти назначена компьютерная экспертиза в Национальном бюро судебной экспертизы имени Л. Самхараули.



Г. Л. и член его семьи были допрошены по обстоятельствам дела.



На допрос в следственный орган был вызван также гражданин Л. Т., информация о возможном нахождении которого на месте происшествия была распространена в СМИ.



Для изучения данных передвижения интересующих следствие лиц и информации с базовых станций мобильных операторов продолжается процесс запроса данных у сотовых компаний.



Для оценки состояния здоровья пострадавших журналиста и оператора назначена медицинская экспертиза.



Специальная следственная служба продолжает проведение следственных и процессуальных действий в непрерывном режиме с целью установления и задержания лиц, участвовавших в нападении на журналистов, и получения доказательств», — говорится в заявлении.







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