Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Адвокат обжаловал решение Городского суда о назначении меры пресечения актеру Андро Чичинадзе в Апелляционном суде


09.12.2024   15:32


Адвокат актера Андро Чичинадзе, задержанного по обвинению в участии в групповом насилии, обжаловал решение Тбилисского городского суда.

По словам Торнике Мигинеишвили, решение, согласно которому Андро Чичинадзе был заключен под стражу в качестве меры пресечения, является незаконным и необоснованным.

По заявлению адвоката, Андро Чичинадзе должен быть немедленно освобожден из-под стражи без какой-либо меры пресечения, хотя сторона защиты в качестве альтернативы предлагает суду определение залога. Адвокат не уточняет сумму залога и поясняет, что дает возможность Апелляционному суду самому определить размер залога.

8 декабря Тбилисский городской суд приговорил актера Андро Чичинадзе, комика Онисе Цхададзе и еще четырех человек к заключению в качестве меры пресечения.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна