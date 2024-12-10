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В Батуми убиты четыре иностранца
10.12.2024 00:36
В Батуми убиты четыре иностранца, еще двое иностранцев задержаны по обвинению в совершении преступления, сообщает МВД.
Гражданство погибших и фигурантов дела не указывается. Сообщаются только инициалы и года рождения.
По данным следствия, 7 декабря, с целью мести, И.Дж (г.р. 1986) и Б.Т. (1985) расстреляли на территории временного проживания Ф.Т. (2000), В.Д. (1997) , Ч. (2004) и А.С. (2005), после чего скрылись с места происшествия.
Три человека скончались на месте, один позже в больнице.
Обвиняемые были задержаны на центральной трассе Тбилиси-Сенаки-Леселидзе. При обыске было изъято три единицы огнестрельного оружия и патроны.
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