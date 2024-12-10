

Прокуратура предъявила обвинения двум иностранцам в умышленном убийстве четырех человек

10.12.2024 14:17





Прокуратура Грузии предъявила обвинения двум гражданам иностранного государства в умышленном убийстве четырех человек, совершенном группой лиц, а также в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов.



Согласно информации, распространенной прокуратурой, расследование, проведенное Министерством внутренних дел Грузии, установило, что 7 декабря обвиняемые пришли в одну из жилых квартир в Батуми, где находились другие граждане иностранного государства. В результате многократной стрельбы из огнестрельного оружия они нанесли огнестрельные ранения четырем людям. Трое из них скончались на месте, а четвертый умер по дороге в больницу.



«Правоохранители задержали обвиняемых в тот же день. Им предъявлены обвинения по подпунктам «и» и «л» части первой статьи 109 УК Грузии (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенное группой лиц в отношении двух или более лиц) и подпункту «а» части шестой статьи 236 (незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов, совершенное группой лиц). Эти преступления предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 16 до 20 лет или пожизненного заключения. По ходатайству прокуратуры городской суд Батуми избрал меру пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в заявлении прокуратуры.





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