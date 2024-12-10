

43-летняя грузинка арестована по делу об убийстве кутаисского «вора в законе»

10.12.2024 18:56





Гражданка Грузии, которая в 2012 году была приговорена в Италии к 21 году тюремного заключения за убийство и входит в число 100 самых опасных преступников, скрывающихся от правосудия, была задержана в Турции и передана Италии.



По данным итальянской полиции, 43-летняя Мака Катибашвили предположительно связана с мафиозной преступной организацией, а именно с одним из кланов “воров в законе”.



Катибашвили разыскивалась за участие в убийстве гражданина Грузии Реваза Чурадзе, так называемого «вора в законе». Это произошло 6 января 2012 года в городе Бари на юге Италии.



Реваз Чурадзе был застрелен перед своим офисом на площади Моро из пистолета с глушителем. В убитого было выпущено девять пуль. Убийство было связано с его предпринимательской деятельностью.





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