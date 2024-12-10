

В Болгарии раскрыта масштабная сеть компаний, связанных с российским влиянием на выборы

10.12.2024 20:16





В Болгарии раскрыта масштабная сеть компаний, связанных с российским влиянием на выборы, где ключевую роль играет гражданин Грузии. Исследовательская группа BG Elves выявила 51 компанию, зарегистрированную в Пловдиве, которые могли серьёзно повлиять на президентские выборы в Румынии.



Эти компании, по данным BG Elves, управляются из Пловдива компанией Adnow, зарегистрированной там же, и связаны с гражданином Грузии, который стал фигурантом в этом деле.



Большинство этих компаний были зарегистрированы в 2024 году, и они организовывают рекламные кампании в социальных сетях, в том числе в Болгарии, Румынии, Венгрии, Греции и Боснии.



"Из этого румынского отчета мы пришли к 51 компании, зарегистрированной на имя грузина. Многие из них зарегистрированы в Болгарии, в один и тот же день, в основном в 2024 году. У нас есть служебные электронные адреса, профили в Facebook, телефоны и адреса многих сотрудников этих компаний. Но их действительно очень много. Сотни. И все они русские", сообщает BG Elves, не указывая названия компаний.



Mediapool отправил запрос на комментарий по электронной почте неофициально упоминаемому грузинскому владельцу Гиорги А.



Парламент Болгарии обсуждает создание следственной комиссии для разбора этого случая.





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