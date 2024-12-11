

Генпрокуратура начала уголовное преследование еще двоих фигурантов дела о краже ценных книг из библиотек

11.12.2024 17:25





Генеральная прокуратура Грузии при поддержке Евроюста и с участием созданной международной следственной группы начала уголовное преследование ещё двух лиц, а также предъявила дополнительные обвинения двум другим фигурантам дела о краже ценных книг из библиотек стран Европейского союза. Об этом сообщает прокуратура Грузии.



"По данным следствия Генеральной прокуратуры Грузии, в 2022 году граждане Грузии создали организованную преступную группу с целью хищения редких книг XIX века различных авторов из библиотек Европы для последующей продажи.



Для этого члены группы использовали поддельные удостоверения личности, вымышленные имена и фамилии, а также заранее подготовленные подделки книг для замены оригиналов.



Согласно преступному плану, члены группы брали для чтения редкие книги в национальных и университетских библиотеках Франции, Германии, Латвии, Литвы, Эстонии, Швейцарии, Польши, Чехии и Финляндии, затем тайно похищали их и заменяли на высококачественные копии.



Таким образом, в период с 2022 по 2023 годы члены организованной группы завладели книгами на сотни тысяч евро из библиотек разных городов Европы.



Обвиняемым предъявлены обвинения по пунктам «а» и «б» части 4 статьи 177 Уголовного кодекса Грузии (кража, совершённая организованной группой в особо крупном размере), что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 10 лет.



В установленные законом сроки прокуратура обратится в Тбилисский городской суд с ходатайством об избрании меры пресечения в отношении обвиняемых.



Напоминаем, что расследование данного дела проводится международной следственной группой при поддержке Евроюста. В рамках текущего расследования уголовное преследование уже начато в отношении пяти других членов организованной преступной группы.



Расследование продолжается в активном сотрудничестве с компетентными органами стран, участвующих в международной следственной группе, с целью установления и привлечения к ответственности всех участников преступной деятельности", – говорится в заявлении прокуратуры.





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