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В парламенте отменяется желтый уровень безопасности с 12 декабря
12.12.2024 11:36
Парламент Грузии распространяет заявление об изменении дополнительных мер безопасности.
«С 12 декабря желтый уровень безопасности во дворце парламента отменен», — отмечается в заявлении парламента.
Напомним, красный уровень безопасности, объявленный в здании парламента с 28 ноября, был отменен 6 декабря, и с тех пор в законодательном органе действовал желтый уровень безопасности.
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