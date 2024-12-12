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В парламенте отменяется желтый уровень безопасности с 12 декабря


12.12.2024   11:36


Парламент Грузии распространяет заявление об изменении дополнительных мер безопасности.

«С 12 декабря желтый уровень безопасности во дворце парламента отменен», — отмечается в заявлении парламента.

Напомним, красный уровень безопасности, объявленный в здании парламента с 28 ноября, был отменен 6 декабря, и с тех пор в законодательном органе действовал желтый уровень безопасности.


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