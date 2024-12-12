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Один человек задержан по обвинению в повреждении 7 камер видеонаблюдения
12.12.2024 11:57
МВД Грузии задержало 1 человека по обвинению в повреждении имущества, совершенного группой лиц. Указанную информацию распространило само ведомство.
По сведениям министерства, 4 декабря сего года в ходе акций протеста на проспекте Руставели города Тбилиси обвиняемый повредил 7 камер видеонаблюдения, находящихся на балансе Службы 112, что в качестве меры пресечения предусматривает 6 лет лишения свободы.
«Сотрудники Тбилисского департамента полиции МВД Грузии, в результате проведения оперативных мероприятий и следственных действий, по обвинению в повреждении имущества, совершенного группой лиц, на основании определения суда арестовали гражданина Грузии 1998 г. р.
Указанное преступление в качестве меры пресечения предусматривает до 6 лет лишения свободы.
Следствием установлено, что 4 декабря сего года в ходе акций протеста на проспекте Руставели города Тбилиси обвиняемый с группой лиц повредили 7 камер видеонаблюдения, находящихся на балансе Службы. Задержание произошло в Тбилиси»,- говорится в распространенной информации.
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