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Глава МВД сможет устанавливать список лиц, кому будет разрешено скрывать лицо на акциях
12.12.2024 14:43
Список лиц на собраниях и манифестациях, которым в связи с профессиональной деятельностью будет разрешено закрывать лицо, будет устанавливать министр внутренних дел Грузии. Также министр ВД будет определять порядок и условия выдачи соответствующего разрешения для указанных лиц.
Всем остальным лицам во время проведений акций протеста запрещается прикрывать лицо маской или прочими средствами.
В таком содержании были переработаны поправки к Закону Грузии „О собраниях и манифестациях”, который законодательный орган Грузии рассматривает в ускоренном порядке.
По первоначальному варианту законопроекта во время проведения собраний и манифестаций демонстрантов запрещалось использовать только пиротехнику, а также такие запрещенные предметы, как: огнестрельное оружие, взрывчатые, легко воспламеняемые, радиоактивные вещества и холодное оружие.
В процессе рассмотрения законопроект был изменен. Помимо пиротехнической продукции, демонстрантам запрещается использовать лазеры, а также любые средства с резким излучением, „применение которых может помешать деятельности представителей правоохранительных органов и исправному функционированию технических средств, находящихся в их распоряжении“.
Парламент уже принял указанный законодательный пакет во втором чтении. Сегодня же он будет утвержден и в третьем чтении.
Закон вступит в силу после его публикации.
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