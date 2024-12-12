

Глава МВД сможет устанавливать список лиц, кому будет разрешено скрывать лицо на акциях

12.12.2024 14:43





Список лиц на собраниях и манифестациях, которым в связи с профессиональной деятельностью будет разрешено закрывать лицо, будет устанавливать министр внутренних дел Грузии. Также министр ВД будет определять порядок и условия выдачи соответствующего разрешения для указанных лиц.



Всем остальным лицам во время проведений акций протеста запрещается прикрывать лицо маской или прочими средствами.



В таком содержании были переработаны поправки к Закону Грузии „О собраниях и манифестациях”, который законодательный орган Грузии рассматривает в ускоренном порядке.



По первоначальному варианту законопроекта во время проведения собраний и манифестаций демонстрантов запрещалось использовать только пиротехнику, а также такие запрещенные предметы, как: огнестрельное оружие, взрывчатые, легко воспламеняемые, радиоактивные вещества и холодное оружие.



В процессе рассмотрения законопроект был изменен. Помимо пиротехнической продукции, демонстрантам запрещается использовать лазеры, а также любые средства с резким излучением, „применение которых может помешать деятельности представителей правоохранительных органов и исправному функционированию технических средств, находящихся в их распоряжении“.



Парламент уже принял указанный законодательный пакет во втором чтении. Сегодня же он будет утвержден и в третьем чтении.



Закон вступит в силу после его публикации.





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