

Пиротехника наносит вред и людям, и инфраструктуре - замглавы МВД

13.12.2024 14:13





«Я приветствую подготовленный парламентом Грузии законопроект, который предусматривает введение определенных регуляций во время собраний-манифестаций», — заявил заместитель министра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе.



По его словам, анализ последних дней и текущего года показал, что пиротехника, которую активно используют агрессивные группы, вредит как людям, так и инфраструктуре.



«Мы приветствуем подготовленный парламентом Грузии законопроект, который предусматривает введение определенных регуляций во время собраний-манифестаций. Собрание-манифестация должна быть мирной, а если она перейдет в насилие, то полиция будет действовать в соответствии с законом. Анализ последних дней и текущего года показал, что пиротехника, которую активно используют агрессивные группы, наносит большой ущерб как людям, так и инфраструктуре. Особенно в случае с полицейскими следует отметить, что пострадали более 150 полицейских, причем у большинства из них есть как рваные раны, так и ожоги, вероятно, вызванные пиротехникой. Кроме того, вы видели, что здание парламента значительно повреждено, фактически уничтожены парадный фасад и рабочие кабинеты со стороны улицы Чичинадзе, все это результат этого. Поэтому это очень правильная регуляция, которую принимает парламент Грузии», — заявил Александр Дарахвелидзе.







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