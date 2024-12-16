

СГБ Грузии: Госдеп США положительно оценивает способности Грузии в борьбе с терроризмом

16.12.2024 11:32





Государственный департамент США опубликовал отчет о терроризме за 2023 год. В ежегодном отчете, наряду с различными странами мира, оценены меры, принятые Грузией в направлении борьбы с терроризмом. Об этом говорится в заявлении Службы государственной безопасности Грузии.



Как отмечается в заявлении, в документе подчеркивается, что Грузия продолжила свои неизменные усилия в вопросах борьбы с терроризмом и остается надежным партнером США в сфере безопасности.



«В отчете отмечено, что ситуация, связанная с терроризмом в Грузии, оставалась спокойной и стабильной, и террористических инцидентов зафиксировано не было. Указывается, что в 2023 году ни один гражданин Грузии не был идентифицирован как отправившийся в Сирию или Ирак для участия в террористической деятельности.



Государственный департамент США в отчете положительно оценивает способности Грузии в борьбе с терроризмом. В этом контексте особо подчеркивается значительный вклад Службы государственной безопасности как основного органа, ответственного за борьбу с терроризмом:



«Грузия, в целом, обладает возможностями выявлять, предотвращать и реагировать на террористические инциденты. Служба государственной безопасности Грузии имеет полномочия для проведения расследований, связанных с терроризмом, и, через Центр по борьбе с терроризмом, тесно сотрудничает с другими ведомствами, включая Министерства внутренних дел, юстиции, обороны и Прокуратуру Грузии, а также с международными партнерами. Служба государственной безопасности Грузии, в целом, хорошо оснащена и подготовлена, а ее антитеррористическое подразделение продолжает регулярно получать обучение и оборудование от международных партнеров, а также проводить внутренние тренировки».



В отчете отражены антитеррористические мероприятия, проведенные Службой государственной безопасности в отчетный период. В частности, в апреле Служба арестовала гражданина за вступление в террористическую организацию «ИГИЛ» и содействие террористической деятельности. В мае, июле и ноябре были проведены специальные операции по задержанию 8 граждан Грузии и трое иностранных граждан по обвинению во вступлении в «ИГИЛ», содействии террористической деятельности, а также в незаконном хранении взрывчатых веществ и боеприпасов.



В документе также упоминается, что Грузия является членом Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (MONEYVAL), а ее финансовая разведывательная служба — членом «Группы Эгмонт» (Egmont Group). Особо подчеркивается, что в отчетный период Грузия впервые приняла участие в программе отслеживания финансирования терроризма Европейского агентства правоохранительного сотрудничества (Европол), к которой присоединилась в конце 2022 года», — говорится в заявлении СГБ.







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