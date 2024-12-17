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В Москве взорвали генерала, который приказывал применять химическое оружие против ВС Украины
17.12.2024 11:12
В результате взрыва в Москве сегодня утром погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, генерал-лейтенант Игорь Кириллов, - информацию распространяют украинские СМИ со ссылкой на Telegram-каналы.
По предварительным данным, погиб и помощник Кириллова.
СМИ сообщают, что детонация была осуществлена дистанционно.
Вчера Служба безопасности Украины заочно сообщила Кириллову о подозрении. По данным следствия, он лично приказал применять химическое оружие против Сил обороны Украины.
«Чиновник ответственен за массовое применение рашистами запрещенного химического оружия против Сил обороны на восточном и южном фронтах Украины. По приказу Кириллова с начала полномасштабной войны зафиксировано более 4,8 тыс. случаев использования врагом химбоеприпасов", - отметили в СБУ.
Напомним, российские СМИ сообщили, что на Рязанском проспекте в Москве произошел взрыв, в результате которого погибли два человека.
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