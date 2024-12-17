

Марионетки России долго не продержатся, Литва поддерживает народ Грузии - глава Минобороны Литвы

17.12.2024 16:21





«Марионетки России долго не продержатся», — так отреагировала на события в Грузии министр обороны Литвы Довиле Шакалиене.



Как пишет министр, Литва поддерживает народ Грузии.



«Как страна, которой удалось избавиться от связанных с Россией олигархов, Литва поддерживает народ Грузии в борьбе за его освобождение от угнетения. Будьте готовы, российские марионетки долго не протянут. Надеюсь однажды увидеть вас в Евросоюзе», — написала Довиле Шакалиене в социальной сети.





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