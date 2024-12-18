

Напавший с отверткой на оппозиционного лидера Георгия Вашадзе до сих пор не арестован

18.12.2024 18:44





Нападавший с отверткой вчера на акции протеста на Руставели и на лидера оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" коалиции "Единство - Национальное движение" Гиорги Вашадзе до сих пор не арестован.



Вашадзе сообщил, что нападавшего идентифицировали: Давит Эдишерешвили, 1976 года рождения.



Также оппозиционный политик заявил, что, по словам юристов, действия, которые были совершены против него, могут быть квалифицированы по Уголовному кодексу как попытка убийства, поскольку несколько раз пытались нанести мне удар отверткой, в том числе по области шеи. После этого этот человек сбежал.



"Граждане сообщили об этом в 112. Мы ждали полтора часа, чтобы кто-то из правоохранительных органов приехал, затем мне позвонил следователь по имени Гиорги, который сказал, что приедет через 10 минут. Еще через 10 минут он снова связался со мной, но сообщил, что не собирается приезжать, что является нарушением закона. Рядом стояла патрульная группа, но с их стороны не было реакции", заявил Вашадзе.





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