

Экс-глава NCDC выступил против запрета масок на митингах в Грузии

20.12.2024 12:39





Бывший гендиректор Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья (NCDC) Грузии, иммунолог Амиран Гамкрелидзе выступил против запрета на ношение масок на митингах.



«Делать этого нельзя, тем более, зимой. Нельзя запрещать маски в местах большого скопления людей, потому что зимой у нас всегда эпидвспышки гриппа и других респираторных заболеваний. Почему Сингапур и Япония хорошо управляли пандемией? Потому что люди там привыкли [носить маски], они всегда носили маски зимой. Поэтому запрещать маски нельзя», — заявил Гамкрелидзе в эфире TV Pirveli.



13 декабря бойкотируемый оппозицией парламент Грузии принял закон, запрещающий закрывать на митингах лицо масками или другими средствами.



Закрывать лицо на акциях можно будет только некоторым лицам, в связи с их профессиональной деятельностью. Список определит министр внутренних дел.



Для демонстрантов использование масок будет чревато штрафами в размере 2 тысяч лари.



Законопроект рассматривался в ускоренном режиме, на фоне масштабных проевропейских митингов. В обсуждениях не участвовали ни специалисты здравоохранения, ни правозащитники.



Власти объясняли необходимость новых правил тем, что демонстранты с закрытыми лицами чаще нарушают закон и совершают акты агрессии, поскольку полагают, что останутся безнаказанными.



Уже после принятия закона омбудсмен Грузии указал, что, хотя подобные ограничения действуют во многих западных странах, полный запрет расценивается как непропорциональная мера.



В НПО подчеркивали, что власти не оставляют протестующим никаких способов обезопасить собственное здоровье в случае разгонов митингов с применением слезоточивого газа.



«Ассоциации молодых юристов Грузии» отметила, что инициатива выглядит «особенно циничной» в условиях, когда спецназ не оснащен опознавательными знаками, и идентифицировать превысивших силу сотрудников практически невозможно.



Источник: Новости - Грузия

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