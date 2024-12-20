

В Грузии задержали двоих россиян по обвинению в наркопреступлении

20.12.2024 18:47





В Грузии задержали бывшую российскую активистку Анастасию Зиновкину и её партнёра Артёма Грибулю, участвовавших в протестах в Тбилиси. Об этом сообщила программа канала «Белсат» «Вот Так».



Задержанным россиянам вменяют хранение тяжёлых наркотиков в особо крупном размере. Пара утверждает, что наркотики им подкинули во время досмотра на улице. О возбуждённом деле изданию сообщила подруга Зиновкиной Александра и подтвердила адвокат.



По словам Александры, близкие Зиновкиной считают дело сфабрикованным по политическим мотивам, так как та участвовала в протестах грузинской оппозиции.



В России Зиновкина с начала 2010-х годов была политактивисткой: принимала участие в несогласованных акциях, подвергалась арестам и допросам. Позже она стала помощницей депутата Госдумы от КПРФ Сергея Обухова – и была ею как минимум до осени 2022 года. В декабре того же года девушка уехала в Грузию.



Спустя год Зиновкина делала визаран через Армению – и обратно её не пустили. В Грузию ей удалось вернуться летом 2024 года, уже вместе с Грибулей. В октябре пара обосновалась в Тбилиси. Вскоре в Грузии прошли парламентские выборы – оппозиция их не признала, и начались протесты, передает Радио Свобода.





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