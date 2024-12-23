

В Тбилиси задержан 57-летний вор «в законе» Гела Джоджуа

23.12.2024 11:10





Как стало известно ИА «Прайм Крайм», в Тбилиси задержан 57-летний вор «в законе» Гела Джоджуа, рискнувший вернуться на родину, чтобы поболеть за свою 29-летнюю дочь Лиану, бойца смешанных единоборств по прозвищу Волчица (She Wolf).



14 декабря после двухгодичного перерыва Лиана Джоджуа, выступающая за российский бойцовский клуб «Ахмат», в поединке на турнире GFC в Тбилиси против бразильянки Жаклин Феррейры одолела соперницу техническим нокаутом в первом же раунде. Теперь в послужном списке Лианы восемь побед и шесть поражений.



Что касается титулованного отца бывшей чемпионки Fight Nights Global, в воровскую семью он вошел в 1996 году, спустя год после рождения дочери. Иногда явление ребенка на свет заставляет переосмыслить жизнь молодого родителя, но только не Гелу.



До недавнего задержания на его счету было четыре судимости. Первый срок – 8 лет – Гела получил в 1986 году по приговору военного трибунала Кутаисского гарнизона за разбой и оружие. Этот малоизвестный факт ранней биографии будущего «законника», по всей вероятности, указывает на его службу в рядах Советской армии. Через год, отбывая наказание в руставской колонии, Джоджуа еще на шесть лет «раскрутился» за побег. Последующие две судимости – год и полгода в 2006 и 2012 годах – у Гелы уже в статусе вора были по приговорам московских районных судов за наркотики.



С тех пор Джоджуа отрастил длинную бороду и внешне стал мало чем походить на старого наркомана. Если за благостной внешностью грузины разглядят волка, Геле грозит новый срок за принадлежность к высшей уголовной касте.









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