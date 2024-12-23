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В Тбилиси убит 25-летний парень, ранены его отец и сосед


23.12.2024   15:45


В Тбилиси произошло убийство. По информации AMBEBI.GE, убит парень в возрасте до 25 лет. Ранены также отец и сосед погибшего.

Случай произошел вчера на территории у станции метро «Варкетили». Обвиняемый в преступлении задержан.


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