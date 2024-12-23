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В Тбилиси убит 25-летний парень, ранены его отец и сосед
23.12.2024 15:45
В Тбилиси произошло убийство. По информации AMBEBI.GE, убит парень в возрасте до 25 лет. Ранены также отец и сосед погибшего.
Случай произошел вчера на территории у станции метро «Варкетили». Обвиняемый в преступлении задержан.
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