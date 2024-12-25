

Военнослужащий погиб в Марнеули

25.12.2024 12:51





Министерство обороны Грузии выражает соболезнования семье погибшего военнослужащего в Марнеули (регион Квемо Картли), сообщила пресс-служба ведомства.



По информации СМИ, причиной смерти военного могла стать неосторожное обращение с оружием.



"Министерство обороны выражает сожаление в связи с гибелью военнослужащего-срочника Зиадина Аразовича Мамедова, и выражает соболезнования семье погибшего", - отмечено в сообщении.



В Департаменте военной полиции Минобороны Грузии начато следствие по статье "Доведение до самоубийства", которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до четырех лет.





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