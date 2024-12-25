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Сотрудники Военно-морской академии Грузии получили поздравления с российским флагом
25.12.2024 20:57
Новогоднее поздравление с российским флагом было отправлено администрацией Военно-морской академии Грузии сотрудникам.
Администрация Морской академии поздравила сотрудников с Новым годом с использованием изображения российского флага.
Издание “Adjara times” опубликовало скриншот, подтверждающий этот факт. Праздничное письмо было отправлено сотрудникам академии с электронной почты департамента управления персоналом.
Ректор Военно-морской академии Муртаз Девадзе подтвердил данный инцидент, однако отметил, что это была ошибка одного из сотрудников, и он не планирует принимать строгие меры.
«HR отправил письмо в связи с праздничными днями и приложил фото, взятое из Google. Вероятно, он не обратил внимания. Многие заметили и спросили: “Что это такое?” После этого письмо было отозвано и удалено. Мне искренне жаль этого человека, но что я могу сделать», — прокомментировал ректор академии Муртаз Девадзе.
Военно-морская академия не отличается открытой коммуникацией с медиа. ВУЗ не поддерживает проевропейские акции, в том числе администрация не осудила действия полиции «Грузинской мечты», связанные с насилием против мирных протестующих.
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