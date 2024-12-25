

Азербайджанский самолет мог быть поражен ракетой ПВО

25.12.2024 23:59









Как написал



▪️ Телеграм-канал «Авиаторщина»



▪️ Это похоже на внешнее воздействие



▪️ Версию с птицами исключил и казахстанский авиаэксперт Серик Мухтыбаев в интервью изданию Orda. По его словам, в случае отказа одного двигателя после попадания птицы самолет мог продолжать лететь на втором, а сразу в два птицам попасть сложно. Кроме того, встретить пернатых на такой высоте, какая была у самолета, можно только во время массовой миграции птиц, для которой сейчас не время, отметил он.



▪️ Столкновение с птицами обычно приводит к посадке самолета на ближайшем доступном поле, сказал Reuters аналитик консалтинговой компании AeroDynamic Advisory Reuters Ричард Абулафия. «Вы можете потерять контроль над самолетом, но в результате вы не улетите далеко от курса», — сказал эксперт агентству.



▪️ Эксперты также анализируют данные Минздрава Казахстана, который сообщил, что на борту разбившегося самолета «взорвался баллон» (эту информацию активно использует российская пропаганда для объяснения причин катастрофы). Военный эксперт Ян Матвеев исключает (https://www.youtube.com/watch?v=8vF31A-Ps1E), что на видео крушения видны последствия именно такого взрыва. По его словам, он не объяснит причин появления хаотичных повреждений на корпусе самолета — от хвостовой части до обтекателя петли закрылка. Такой разброс поражающих элементов возможен при попадании в самолет ракеты комплекса «Панцирь-С1», добавил эксперт.



▪️ Матвеев отметил, что некоторые повреждения корпуса имеют цилиндрическую форму, что соответствует форме поражающих элементов ракеты комплекса «Панцирь-С1». При этом, если самолет находился на достаточно большой высоте, мощности этой ракеты могло не хватить, чтобы одномоментно вывести самолет из строя, сказал эксперт.



▪️ Отверстия на корпусе разбившегося самолета похожи на «дырки от ПВО», считает основатель аналитической группы CIT Руслан Левиев. При этом он оговорился, что не готов утверждать, что эти повреждения именно от удара ракетой ПВО.



Последние данные.

В результате крушения самолета погибли 38 человек, сообщил вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев. По данным (https://t.me/rian_ru/274683) МЧС Казахстана, выжили 29 человек: 15 граждан Азербайджана, девять россиян, два гражданина Кыргызстана, гражданство еще троих человек уточняется.



Перед падением в Актау самолет пытался сесть в Грозном, где в это время была атака дронов. Как написал в Instagram племянник Рамзана Кадырова, секретарь Совбеза Чечни Хамзат Кадыров, все цели были сбиты. Видеоролики с отверстиями на фюзеляже разбившегося в Казахстане самолета могут свидетельствовать о том, что он мог быть поражен ракетой ПВО, например системы «Панцирь-С1», а не столкнулся со стаей птиц, как предполагает Росавиация. Об этом говорят OSINT-аналитики, опубликовавшие свои разборы.Как написал OSINT-аналитик Оливер Александер, на обломках самолета видны входные отверстия с одной стороны вертикального стабилизатора и выходные с другой (см. иллюстрацию к посту). По мнению аналитика, подобные повреждения нельзя было бы получить во время столкновения самолета с птицами или при крушении. «Если бы повреждение было вызвано ударом птицы или обломками во время крушения, я бы ожидал гораздо больше вмятин на фюзеляже вокруг отверстий. Похоже, что каждый отдельный осколок, попавший в самолет, имел достаточно кинетической энергии, чтобы пробить обшивку, а не просто оставить вмятину», — объяснил он.▪️ Телеграм-канал «Авиаторщина» подтвердил , что на видео, которое анализировал Оливер Александер, множественные бреши и дыры на киле и стабилизаторе упавшего самолета.▪️ Это похоже на внешнее воздействие написал военный аналитик Bild Юлиан Репке, который поговорил с неназванным авиаэкспертом.▪️ Версию с птицами исключил и казахстанский авиаэксперт Серик Мухтыбаев в интервью изданию Orda. По его словам, в случае отказа одного двигателя после попадания птицы самолет мог продолжать лететь на втором, а сразу в два птицам попасть сложно. Кроме того, встретить пернатых на такой высоте, какая была у самолета, можно только во время массовой миграции птиц, для которой сейчас не время, отметил он.▪️ Столкновение с птицами обычно приводит к посадке самолета на ближайшем доступном поле, сказал Reuters аналитик консалтинговой компании AeroDynamic Advisory Reuters Ричард Абулафия. «Вы можете потерять контроль над самолетом, но в результате вы не улетите далеко от курса», — сказал эксперт агентству.▪️ Эксперты также анализируют данные Минздрава Казахстана, который сообщил, что на борту разбившегося самолета «взорвался баллон» (эту информацию активно использует российская пропаганда для объяснения причин катастрофы). Военный эксперт Ян Матвеев исключает (https://www.youtube.com/watch?v=8vF31A-Ps1E), что на видео крушения видны последствия именно такого взрыва. По его словам, он не объяснит причин появления хаотичных повреждений на корпусе самолета — от хвостовой части до обтекателя петли закрылка. Такой разброс поражающих элементов возможен при попадании в самолет ракеты комплекса «Панцирь-С1», добавил эксперт.▪️ Матвеев отметил, что некоторые повреждения корпуса имеют цилиндрическую форму, что соответствует форме поражающих элементов ракеты комплекса «Панцирь-С1». При этом, если самолет находился на достаточно большой высоте, мощности этой ракеты могло не хватить, чтобы одномоментно вывести самолет из строя, сказал эксперт.▪️ Отверстия на корпусе разбившегося самолета похожи на «дырки от ПВО», считает основатель аналитической группы CIT Руслан Левиев. При этом он оговорился, что не готов утверждать, что эти повреждения именно от удара ракетой ПВО.Последние данные.В результате крушения самолета погибли 38 человек, сообщил вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев. По данным (https://t.me/rian_ru/274683) МЧС Казахстана, выжили 29 человек: 15 граждан Азербайджана, девять россиян, два гражданина Кыргызстана, гражданство еще троих человек уточняется.Перед падением в Актау самолет пытался сесть в Грозном, где в это время была атака дронов. Как написал в Instagram племянник Рамзана Кадырова, секретарь Совбеза Чечни Хамзат Кадыров, все цели были сбиты.





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