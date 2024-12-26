

Три человека задержаны по обвинению в мошенничестве

26.12.2024 12:39





В результате мероприятий, совместно проведенных Прокуратурой Грузии, Службой государственной безопасности и Следственной службой министерства финансов Грузии, по факту присвоения мошенническим путем средств в большом размере и легализации незаконных доходов задержаны три человека.



Указанное заявление распространила прокуратура Грузии.



По сведениям ведомства, в результате проведенного расследования было установлено, что в рамках расследования по факту преступной деятельности в отношении отдельных лиц, с 2002 года которое велось в Следственном департаменте Генеральной прокуратуры Грузии, на основании определения суда было изъято несколько миллионов лари, а также наложен арест на дорогостоящее имущество фигурантов дела.



„Задержанные воспользовались сложившейся ситуацией, и в период 2021-2022 гг. дали одному из организаторов преступления, активы которого были изъяты и арестованы Прокуратурой, ложные обещания в том, что они привлекут к делу высокопоставленных должностных лиц, которые помогут вынести решение в его пользу. Таким образом, он поэтапно, обманным путем выманили у него 2 460 000 миллионов долларов США, которые разделили между собой.



Затем с целью отмывания средств задержанные приобрели на членов своих семей дорогостоящее имущество, чем осуществили легализацию незаконных доходов в особо крупных размерах“, - говорится в заявлении.





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