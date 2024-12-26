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В Тбилиси была стрельба – ранен один человек
26.12.2024 20:12
В Тбилиси, на улице Долидзе, была стрельба. В результате случившегося ранен один человек. По существующей информации, раненный находится в медучреждении.
По информации очевидцев, происшествие произошло в 11:00 по местному времени, однако, они не знают, проживал потерпевший по улице Долидзе или нет.
«Я работала, когда услышала шум. Я подумала, что что-то взорвалось. Наверное, было 3-4 выстрела. Сказали, что раненного увезли на машине. Факт, что звуки стрельбы были»,-заявили очевидцы.
Как заявили в МВД Грузии, в связи с произошедшим ведется следствие по статье 117-ой Уголовного кодекса Грузии, предусматривающей умышленное нанесение тяжких повреждений, а также по Статье 236-ой, предусматривающей незаконное приобретение и ношение огнестрельного оружия.
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