

В Тбилиси была стрельба – ранен один человек

26.12.2024 20:12





В Тбилиси, на улице Долидзе, была стрельба. В результате случившегося ранен один человек. По существующей информации, раненный находится в медучреждении.



По информации очевидцев, происшествие произошло в 11:00 по местному времени, однако, они не знают, проживал потерпевший по улице Долидзе или нет.



«Я работала, когда услышала шум. Я подумала, что что-то взорвалось. Наверное, было 3-4 выстрела. Сказали, что раненного увезли на машине. Факт, что звуки стрельбы были»,-заявили очевидцы.



Как заявили в МВД Грузии, в связи с произошедшим ведется следствие по статье 117-ой Уголовного кодекса Грузии, предусматривающей умышленное нанесение тяжких повреждений, а также по Статье 236-ой, предусматривающей незаконное приобретение и ношение огнестрельного оружия.







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