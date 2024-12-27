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В аэропорту Тбилиси провели учения на случай обнаружения бомбы в самолете
27.12.2024 16:46
В Тбилисском международном аэропорту провели учения на случай обнаружения бомбы на борту самолета. Об этом сообщили в пресс-службе Объединения аэропортов Грузии.
Согласно легенде учений, взрывное устройство нашли в самолете грузовой авиакомпании Camex после поступления анонимного сообщения. Далее, по сценарию, в аэропорту объявляется общая тревога, он переходит на чрезвычайный режим. На место вызывают саперов Службы госбезопасности. Координирование мер обеспечивает аварийно-оперативный центр.
«Такие учения важны для постоянной готовности наших служб, чтобы справиться с любой кризисной ситуацией и максимально обеспечить безопасные и спокойные полеты», — сказал глава Объединения аэропортов Ираклий Каркашадзе.
Полномасштабные учения проводятся в аэропортах Грузии раз в два года. В конце ноября аналогичные тренинги состоялись в аэропорту Батуми.
Их цель – определение времени реагирования чрезвычайных служб в случае возникновения нештатной ситуации в аэропорту, а также скоординированное проведение процедур, предусмотренных планом действий при ЧС.
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