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Суд признал певца Ачико Мепаридзе виновным и наложил штраф в размере 10 тысяч лари
27.12.2024 18:09
Тбилисский городской суд признал певца Ачико Мепаридзе виновным. По решению судьи он был оштрафован на 10 тысяч лари.
Мепаридзе было предъявлено обвинение по статье 126 и первой части статьи 151 Уголовного кодекса (насилие и угроза убийство).
Сторона защиты не согласна с приговором суда. По словам адвоката, решение будет обжаловано.
Для информации, инцидент произошел 7 апреля 2022 года на улице Чавчавадзе N33. Пострадавшая Лела Джугели утверждает, что певец оскорбил ее словесно.
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