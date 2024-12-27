

Суд признал певца Ачико Мепаридзе виновным и наложил штраф в размере 10 тысяч лари

27.12.2024 18:09





Тбилисский городской суд признал певца Ачико Мепаридзе виновным. По решению судьи он был оштрафован на 10 тысяч лари.



Мепаридзе было предъявлено обвинение по статье 126 и первой части статьи 151 Уголовного кодекса (насилие и угроза убийство).



Сторона защиты не согласна с приговором суда. По словам адвоката, решение будет обжаловано.



Для информации, инцидент произошел 7 апреля 2022 года на улице Чавчавадзе N33. Пострадавшая Лела Джугели утверждает, что певец оскорбил ее словесно.





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