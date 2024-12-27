

Судья Нино Энукидзе признала 19-летнего Сандро Букия правонарушителем и вынесла ему устное предупреждение

27.12.2024 19:43





Задержание Сандро Букия было заснято изданием «Publika». Он шел по проспекту Руставели вместе с матерью, когда спецназовцы в черной форме, засевшие буквально в засаде в подземном переходе под Площадью Героев, выскочили и задержали нескольких граждан.



Мать Сандро Букия обращалась к спецназовцам, сообщая, что у её сына эпилепсия, однако они проигнорировали это и всё равно задержали юношу.



"Сегодня состоялся суд над Сандро — молодым человеком, которого вырвали из рук матери, избили и обвинили в оскорблении и сопротивлении полиции. На процессе мы вновь увидели бездарную театрализованную постановку, но было заметно, что санкций боятся, так как поведение судьи Нино Энукидзе, на которую уже наложены санкции, было несколько изменено. Она выглядела более напуганной.



Свидетели со стороны государства не смогли доказать факт оскорбления — их показания полностью противоречили друг другу. Повторюсь, это был очередной бездарный спектакль. Разумеется, великолепный адвокат Сандро, Тамуна Габодзе, уничтожила свидетелей, «стерла в порошок» юриста со стороны государства и даже «поучила» судью.



Итог таков: по части оскорблений Сандро не признали нарушителем, а по части неповиновения полицейскому вынесли предупреждение.



В данной системе, в таком суде — это большая победа. А этого бы не произошло, если бы мы не стояли на улице. Санкции — это результат нашей упорности.



То есть наша стойкость на улице приносит пользу людям и в конечном итоге подрывает режим. Мы не должны останавливаться. Борьба продолжается, и скоро мы свергнем этот режим. У них нет будущего!" — написал в социальных сетях руководитель службы качества Университета Грузии Арчил Джангиришвили.







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