

В Грузии с воинскими почестями похоронен грузинский боец Спартак Лекиашвили

28.12.2024 20:26





В селе Шилда Кварельского муниципалитета с воинскими почестями похоронен 25-летний грузинский боец Спартак Лекиашвили, который получил ранение во время бомбардировки с воздуха 10 мая 2023 года во время боевых действий на направлении Бахмута в Украине.



Он скончался 26 ноября в клинике во Франции.



Грузинский боец сначала находился в украинской клинике города Ровно, где три месяца не выходил из комы. У Лекиашвили были парализованы конечности, сообщала Sova. Его необходимо было перевезти в европейскую клинику, чтобы не ампутировать ногу.



Также 24-летний боец потерял зрение.



В октябре 2023 года сообщалось, что его состояние здоровья ухудшается.



Лекиашвили проходил лечение в Украине, затем в Грузии и во Франции.





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