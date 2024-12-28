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В Грузии с воинскими почестями похоронен грузинский боец Спартак Лекиашвили
28.12.2024 20:26
В селе Шилда Кварельского муниципалитета с воинскими почестями похоронен 25-летний грузинский боец Спартак Лекиашвили, который получил ранение во время бомбардировки с воздуха 10 мая 2023 года во время боевых действий на направлении Бахмута в Украине.
Он скончался 26 ноября в клинике во Франции.
Грузинский боец сначала находился в украинской клинике города Ровно, где три месяца не выходил из комы. У Лекиашвили были парализованы конечности, сообщала Sova. Его необходимо было перевезти в европейскую клинику, чтобы не ампутировать ногу.
Также 24-летний боец потерял зрение.
В октябре 2023 года сообщалось, что его состояние здоровья ухудшается.
Лекиашвили проходил лечение в Украине, затем в Грузии и во Франции.
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