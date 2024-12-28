

Покинувший страну высокопоставленный чиновник спецназа дал интервью оппозиционному телеканалу

28.12.2024 22:12





Глава управления оперативного планирования Департамента по особым поручениям (проще говоря спецназ) МВД Грузии Иракли Шаишмелашвили, который покинул должность 4 декабря, а позавчера уехал из страны вместе с супругой и детьми, так как ему и всей семье угрожали ликвидацией, дал интервью TV Pirveli.



В эксклюзивном интервью Нодару Меладзе, которое было записано перед его отъездом из страны, Шаишмелашвили заявил, что люди, создающие беспорядки на акциях, не являются участниками протестов.



"Чтобы общественность знала, это не участники акции. [Это] провокаторы, подосланные за 500 и 1000 лари, которые специально и целенаправленно ведут себя агрессивно и бросают предметы, чтобы потом исказить образ всей акции, сделать её демонизировать.



На акции стоят очень образованные молодые люди, профессора, врачи, люди наполненные ценностями. Молодёжь, цитирующая Джавахишвили. А вы пойдите и спросите высокопоставленных чиновников, кто такой Михеил Джавахишвили — они вам не ответят, не говоря уже о том, чтобы знать его творчество.



Но там есть отдельные группы, которые проникают в акции, и вся акция становится насильственной. Человек, который пришёл туда с абсолютно мирными намерениями, может быть втянут в это," — заявил Шаишмелашвили.



О таких управляемых властями провокаторах рассказывали операторы, которые снимали разгон акций протеста спецназом. Они утверждали, что толпа "робокопов" периодически расступалась, и оттуда выходили люди в обычной одежде (5–6 человек), которые затем растворялись в толпе протестующих.





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