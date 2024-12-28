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Экс-полковник МВД рассказал о «людях в джинсах» в рядах спецназа и провокаторах на протестах в Тбилиси
28.12.2024 23:54
На протестных акциях в Тбилиси в ряды демонстрантов внедряли проплаченных провокаторов, а насильственные разгоны поручали, в том числе, людям, не являющимися сотрудниками МВД. Об этом в эксклюзивном интервью TV Pirveli заявил экс-глава управления оперативного планирования департамента особых поручений МВД Грузии Ираклий Шаишмелашвили.
Шаишмелашвили работал в силовых структурах более 20 лет. Именно он занимался планированием действий спецназа на случай беспорядков. 4 декабря, на фоне жестоких подавлений проевропейских акций, полицейский объявил об отставке. Он опубликовал Facebook рапорт об увольнении «по семейным обстоятельствам». Пост сопровождался эмодзи с флагами Грузии и Евросоюза.
Шаишмелашвили согласился с предположением журналиста, о том что для создания хаоса на митингах действовали агрессивные группы людей, одетые в черную одежду и в масках.
«Это не участники акции, это провокаторы, отправленные за 500 и 1000 лари, которые специально и целенаправленно матерятся и стреляют, чтобы потом изуродовать всю акцию, демонизировать ее, – сказал он. – Там были отдельные группы, которые приходили на акцию, и вся акция становилась насильственной. Люди, которые пришли туда абсолютно мирно, могли последовать за ними.»
В рядах спецназа на митингах регулярно действовали лица с отличной экипировкой и без каких-либо опознавательных знаков. Часто они были одеты в обычные джинсы и черные куртки, а лица прятали под балаклавами. По словам Шаишмелашвили, сотрудниками департамента особых поручений (ДОП) они не являются.
«Робокопы действуют в составе короба, который зачищает Руставели с использованием водомета. Второе – это группы задержаний, но на кадрах, я тоже увидел, также есть одетые в джинсы люди, которые точно не являются сотрудниками ДОП», — сказал он.
«Я не знаю, кто эти люди, такого департамента не было… Кто они, откуда они взялись — я не знаю. Я даже не знаю их в лицо», — ответил Шаишмелашвили на уточняющий вопрос о том, кто совершал избиения и другие преступные действия против демонстрантов.
Он рассказывает, что во время учений ДОП никогда «ничего подобного не делал».
«Мне непонятно, почему, с какой целью, если не специально, над участниками этой акции была осуществлена расправа», — говорит Шаишмелашвили.
Бывший высокопоставленный полицейский уверен, что факты преступлений останутся нераследованными, поскольку в системе царит безнаказанность и такой подход служит выполнению незаконных задач.
Шаишмелашвили и его семья покинули Грузию до выхода интервью. По его словам, после увольнения ему стали поступать угрозы.
«Самым тяжелым оказалось то, что на протяжении лет я верил, что должен защищать чужую безопасность и впервые в жизни осознал, что в стране, где можно не найти справедливости, защищать нужно собственных детей. Поэтому после этого интервью у меня вылет, и я уезжаю из страны», — заявил он.
В МВД Грузии интервью Шаишмелашвили до сих пор не комментировали.
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