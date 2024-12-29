

5 июля 2021-го полиция действовала по согласованию с представителем Патриархии – экс-начальник ДОП

29.12.2024 11:34





Бывший начальник отдела оперативного планирования Департамента особых поручений (ДОП) МВД Грузии Ираклий Шаишмелашвили утверждает, что 5 июля 2021 года полиция действовала по согласованию с пресс-секретарём Патриархии Андриа Джагмаидзе. Он не уточнил, что подразумевает под «действиями» и в чём конкретно заключалась договорённость с представителем Патриархии.



Он заявляет, что о переговорах с Джагмаидзе ему сообщил заместитель министра внутренних дел Шалва Бедоидзе, и план, разработанный ДОП, не был реализован по этой причине.



«Там, где мы определили подразделения, нас туда не поставили в тех количествах, которые мы определили - сказали, что ситуация согласована с Андрия Джагмаидзе и все будет так, как должно быть. Мы изменили расположение подразделений. Такое решение принял заместитель министра внутренних дел Шалва Бедоидзе. Бедоидзе сообщил, что эта тема обсуждалась с Джагмаидзе. Нас позвали, когда имеющихся ресурсов уже не хватало, (но было уже поздно), все произошло за 10-15 минут. К сожалению, когда подошли наши части, всех уже избили», – говорит Шаишмелашвили.



Грузинская служба Радио Свобода связалась с Андрия Джагмаидзе через социальную сеть после того, как пресс-секретарь Патриархии не ответил на телефонные звонки.



«Если бы я это подтвердил, вы бы поверили?» — написал он, а затем опубликовал в Facebook пост следующего содержания:



«Мне пишут журналисты по поводу сюжета, который был показан на «ТВ Пирвели». Я не могу вам ответить сейчас, мне нужно спланировать и организовать завтрашнее развертывание подразделений специального назначения в соответствующих ведомствах».



5 июля 2021 шода гомофобные, радикальные группировки ворвались в офисы НПО «Тбилиси Прайд» и «Сирцвилия», напали на представителей СМИ – пострадали 53 журналиста. Утром 5 июля, когда агрессивные группы уже собирались, а запланированный в рамках «Тбилиси Прайда» «Марш достоинства» еще не был отменен, премьер-министр заявил, что не считает целесообразным его проведение.



11 июля, после избиения скончался оператор телекомпании «Пирвели» Лексо Лашкарава.



Журналист Нодар Меладзе записал интервью с бывшим высокопоставленным чиновником ДОП за день до его отъезда в Америку. Он говорит, что после ухода со своего поста ему угрожали ликвидацией членов его семьи. Заместитель начальника ДОП применил к нему физическую силу.





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