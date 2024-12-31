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Председателю ЦИК и главе Спецследственной службы назначена госохрана
31.12.2024 16:46
Указом премьер-министра «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе, председателю Центральной избирательной комиссии Грузии Георгию Каландаришвили и руководителю Специальной следственной службы Коке Кацитадзе назначена государственная охрана.
Соответствующий указы датированы 26 декабря.
В постановлении о назначении государственной охраны для председателя ЦИК Грузии указано, что государственная охрана для Георгия Каландаришили „должна быть продлена – назначена, до прекращения необходимости в этом, исходя из соответствующих предусловий, с 1 января 2025 года по 1 июля 2025 года, в соответствии с минимальными стандартами государственной охраны“.
Что касается Коки Кацитадзе, в указе о назначении для него государственной охране указано то же самое.
В обоих постановлениях указано, что „осуществление мероприятий по охране обеспечивает Специальная служба государственной охраны“.
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