

Трое мужчин из Грузии арестованы в Польше по обвинению в совершении кражи

17.01.2024 16:30





По данным польских СМИ, трое мужчин из Грузии в возрасте 34, 36 и 38 лет, были арестованы в Польше по обвинению в совершении кражи аптеки. Им грозит от 3 месяцев до 5 лет лишения свободы. В настоящее время они приговорены к 2 месяцам предварительного заключения.



Инцидент произошел несколько дней назад. По данным польских СМИ, охранник аптеки поймал мужчину, который прятал под пальто различные товары, в основном дорогую парфюмерию, и пытался уйти из аптеки незамеченным. Стоимость вещей составляет 2000 злотых, то составляет примерно 1300 лари.



Сняв камеры наблюдения, полиция установила, что двух задержанного сопровождал мужчина, который также украл предметы на сумму до 2000 злотых и сумел скрыться. Позже польская криминальная полиция установила, что у них был еще один сообщник.



По данным польских СМИ, существует предположение, что задержанные и раньше совершали в Польше многочисленные мелкие кражи. Полиция проверяет эту информацию.







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