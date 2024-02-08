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В оползневой зоне в селе Нергеети обнаружены тела еще 2 человек - Число погибших возросло до 8
08.02.2024 11:03
В Багдатском муниципалитете, где сошел оползень, найдены тела еще двух человек, число погибших увеличилось до восьми. Об этом сообщает "Интерпрессньюс".
По информации МВД, в настоящее время продолжаются поиски одного человека.
Для информации, поздно ночью в селе Нергеети Багдатского муниципалитета произошел оползень.
По официальной информации, высота оползня в Нергеети составляет 30 метров, а ориентировочный объем оползневой массы – 150 000 м3.
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