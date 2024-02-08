

МВД: Обнаружены тела всех людей, попавших под оползень в селе Нергеети

08.02.2024 12:46





В результате интенсивных поисково-спасательных мероприятий, проведенных пожарными-спасателями Службы по управлению чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Грузии, обнаружены все тела жертв оползня в селе Нергеети Багдатского муниципалитета. Информацию об этом распространяет МВД.



Как сообщается, более 200 спасателей Службы по управлению чрезвычайными ситуациями проводили непрерывные поисковые работы в эпицентре стихийного бедствия с использованием соответствующего оборудования, техники, плавсредств и беспилотников. В поисково-спасательной акции была задействована группа кинологов.



Спасательную операцию возглавили заместитель министра внутренних дел Иосиф Челидзе и руководитель Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Темур Мгебришвили.





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