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До 15 февраля в Грузии сохранится теплая погода, преимущественно без осадков
09.02.2024 13:55
Национальное агентство окружающей среды публикует информацию об ожидаемой в Грузии погоде 10-14 февраля.
По прогнозам синоптиков, до 15 февраля в Грузии сохранится теплая погода, преимущественно без осадков. Температура воздуха днем поднимется до +17, +22 градусов в низинах и на равнинной местности.
В Тбилиси будет погода без осадков. Температура воздуха днем составит +16, +18 градусов.
В прибрежных районах (Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти): ожидается теплая погода без осадков. Температура воздуха днем составит +20, +22 градуса.
В Кахетии (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнаги, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро): ожидается относительно теплая погода без осадков. Температура воздуха днем составит +16, +18 градусов.
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