

До 15 февраля в Грузии сохранится теплая погода, преимущественно без осадков

09.02.2024 13:55





Национальное агентство окружающей среды публикует информацию об ожидаемой в Грузии погоде 10-14 февраля.



По прогнозам синоптиков, до 15 февраля в Грузии сохранится теплая погода, преимущественно без осадков. Температура воздуха днем ​​поднимется до +17, +22 градусов в низинах и на равнинной местности.



В Тбилиси будет погода без осадков. Температура воздуха днем ​​составит +16, +18 градусов.



В прибрежных районах (Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти): ожидается теплая погода без осадков. Температура воздуха днем ​​составит +20, +22 градуса.



В Кахетии (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнаги, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро): ожидается относительно теплая погода без осадков. Температура воздуха днем ​​составит +16, +18 градусов.







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