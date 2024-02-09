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До 15 февраля в Грузии сохранится теплая погода, преимущественно без осадков


09.02.2024   13:55


Национальное агентство окружающей среды публикует информацию об ожидаемой в Грузии погоде 10-14 февраля.

По прогнозам синоптиков, до 15 февраля в Грузии сохранится теплая погода, преимущественно без осадков. Температура воздуха днем ​​поднимется до +17, +22 градусов в низинах и на равнинной местности.

В Тбилиси будет погода без осадков. Температура воздуха днем ​​составит +16, +18 градусов.

В прибрежных районах (Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти): ожидается теплая погода без осадков. Температура воздуха днем ​​составит +20, +22 градуса.

В Кахетии (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнаги, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро): ожидается относительно теплая погода без осадков. Температура воздуха днем ​​составит +16, +18 градусов.


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