Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Каньон Окаце на западе Грузии закрыли на ремонт


12.02.2024   11:29


Каньон Окаце, со статусом самого приключенческого места в Грузии, закрывается для посещений с этой недели.

По сообщению Агентства охраняемых территорий, будут проводиться работы по улучшению инфраструктуры. Дата открытия пока не называется.

Каньон Окаце — это природный памятник в Хонском муниципалитете на западе Грузии, в часе езды от Кутаиси.

Главная изюминка каньона Окаце – узкий подвесной мост протяженностью около 1 км, который заканчивается смотровой площадкой на головокружительной высоте.


Новости - Грузия
Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна