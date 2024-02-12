

Каньон Окаце на западе Грузии закрыли на ремонт

12.02.2024 11:29





Каньон Окаце, со статусом самого приключенческого места в Грузии, закрывается для посещений с этой недели.



По сообщению Агентства охраняемых территорий, будут проводиться работы по улучшению инфраструктуры. Дата открытия пока не называется.



Каньон Окаце — это природный памятник в Хонском муниципалитете на западе Грузии, в часе езды от Кутаиси.



Главная изюминка каньона Окаце – узкий подвесной мост протяженностью около 1 км, который заканчивается смотровой площадкой на головокружительной высоте.



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