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Каньон Окаце на западе Грузии закрыли на ремонт
12.02.2024 11:29
Каньон Окаце, со статусом самого приключенческого места в Грузии, закрывается для посещений с этой недели.
По сообщению Агентства охраняемых территорий, будут проводиться работы по улучшению инфраструктуры. Дата открытия пока не называется.
Каньон Окаце — это природный памятник в Хонском муниципалитете на западе Грузии, в часе езды от Кутаиси.
Главная изюминка каньона Окаце – узкий подвесной мост протяженностью около 1 км, который заканчивается смотровой площадкой на головокружительной высоте.
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