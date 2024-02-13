

В Москве горит завод МиГ

13.02.2024 19:51





В Москве вспыхнул сильный пожар на заводе МиГ.



На Ленинградском проспекте в Москве разгорелся пожар в реконструируемом цехе завода МиГ. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на телеграм-канал «База».



Пламя охватило второй и третий этажи здания, огонь распространился на площади около 70 квадратных метров. Причины пожара остаются неизвестны.



На данный момент проводится эвакуация. К месту происшествия едет несколько пожарных бригад: есть риск перехода огня и на другие здания завода.



Акционерное общество «Российская самолетостроительная корпорация «МиГ» – российская авиастроительная компания, которая занимается конструированием, изготовлением, поддержкой и ремонтом самолетов МиГ.



Речь идет, в том числе, о самолетах МиГ-29К/КУБ, МиГ-29М/М2, МиГ-31 и МиГ-35.



МиГ 35 считается новейшим и флагманским продуктом предприятия.





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